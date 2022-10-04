Об этом во время стрима для 24 канала рассказал российский журналист и шеф-редактор издания Insider Тимур Олевский. Он также отметил, что этот "конфликт" между Министерством обороны России, ФСБ и Кадыровым звучит дико. Ведь все эти люди – одно и тоже.

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По словам Тимура Олевского, кадыровцы и Пригожин заявляют, что проиграли в Лимане. Говорят, что видят всех, кто допустил ошибку.

Полный стрим с Тимуром Олевским: смотрите видео

Конечно, они оправдывают Путина и убеждают всех, что кремлевский карлик не понимает, как работает война,

– говорит Олевский.

По его словам, именно поэтому все эти персоны пытаются задобрить внутреннего потребителя на фоне постоянных проигрышей России на поле боя и активно обсуждают то, почему следует публично наказать какого-нибудь генерала.

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