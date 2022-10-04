Про це під час стріму для 24 каналу розповів російський журналіст та шеф-редактор видання Insider Тимур Олевський. Він також зазначив, що цей "конфлікт" між Міністреством оборони Росії, ФСБ та Кадировим звучить дико. Адже всі ці люди – одне й теж.

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За словами Тимура Олевського, кадирівці та Прігожин заявляють, що програли в Лимані. Кажуть, що бачать усіх, хто припустився помилки.

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Звісно, що вони виправдовують Путіна і переконують всіх, що кремлівський карлик не розуміє, як працює війна,

– каже Олевський.

За його словами, саме тому всі ці персони намагаються задобрити внутрішньго споживача на тлі постійних програшів Росії на полі бою і активно обговорюють те, чому варто публічно покарати якогось генерала.

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