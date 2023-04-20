Проанализировать ситуацию в стране взялись в Институте по изучению войны. Его специалисты собрали все, что известно о так называемых проверках и высказали предположение, что это все может означать.
Тем временем Скоро могут быть важные заявления: к чему готовит Путин свою аудиторию
Ищут тех, кто "сливал данные" Украине
Так, государственное информационное агентство сообщило 19 апреля, что ФСБ и главное управление службы безопасности министерства внутренних дел на протяжении недель проводили массовые проверки. Трусили Управление внутренних дел Центрального округа Москвы и несколько районных отделений полиции столицы. Причиной стал "утечка данных российских спецслужб по просьбе граждан Украины".
Еще одно российское издание поделилось дополнительными сведениями. Мол, ФСБ и МВД задержали сотрудников полиции в ходе этого расследования. Причиной стало то, что они передавали персональные данные российских сил безопасности посторонним лицам. Некоторые из них – украинцы.
В Институте отметили, что сообщения о рейдах ФСБ и министерства внутренних дел отделениями полиции Москвы произошли на фоне серии арестов и освобождений. Они касались высокопоставленных членов руководства российской гвардии.
Составители отчета предполагают, что Кремль может настаивать на таких арестах и расследованиях. И что делают это для того, чтобы "провести капитальный ремонт аппарата внутренней безопасности". Его цель – устранить уже не контролируемых Кремлем чиновников. Кроме того, высшее руководство может стремиться к консолидации контроля над органами внутренней безопасности.
Что же такое обнаружили в ходе расследований
- В СМИ отметили, что силовики утечку информации обнаружили в середине весны. Взявшиеся за это дело следователи попытались проверить версию о причастности к этому сотрудников полиции.
- Вскоре им удалось наткнуться в даркнете на объявление. В нем говорилось о предоставлении конфиденциальных данных силовиков. Для проверки они попросили предоставить данные сотрудникам прокуратуры, которые они и получили. А вместе со сведениями, подтверждение, что сливом занимаются в Управлении внутренних дел Центрального административного округа.
- Интересно, что полицейские занимались распределением заказов на изъятие данных по разным районам и округам страны. Тем временем их коллеги даже не подозревали, к чему их привлекают.
- Собственно, особенно затригерил тот факт, что ведомости силовиков передавали, в частности, гражданам Украины. Полицейские не слишком беспокоились о проверке тех, кому сливают данные. Главное, чтобы им за это платили.