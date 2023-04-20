Проаналізувати ситуацію в країні взялися в Інституті з вивчення війни. Його фахівці зібрали все, що відомо наразі про так звані перевірки та висловили припущення, що це все може означати.
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Шукають тих, хто "зливав дані" Україні
Так, державне інформаційне агентство повідомило 19 квітня, що ФСБ і головне управління служби безпеки міністерства внутрішніх справ упродовж тижнів проводили масові перевірки. Трусили Управління внутрішніх справ Центрального округу Москви та кілька районних відділків поліції столиці. Причиною став "витік даних російських спецслужб на прохання громадян України".
Ще одне російське видання поділилося додатковими відомостями. Мовляв, ФСБ і МВС затримали співробітників поліції під час цього розслідування. Причиною стало те, що вони буцімто передавали персональні дані російських сил безпеки стороннім особам. Деякі з них – українці.
В Інституті зауважили, що повідомлення про рейди ФСБ та міністерства внутрішніх справ відділками поліції Москви відбулися на тлі серії арештів і звільнень. Вони стосувалися високопоставлених членів керівництва російської гвардії.
Укладачі звіту припускають, що Кремль може наполягати на таких арештах і розслідуваннях. І що роблять це для того, щоб "провести капітальний ремонт апарату внутрішньої безпеки". Його мета – усунути чиновників, які уже не контролюються Кремлем. Крім того, вище керівництво може прагнути консолідувати контроль над органами внутрішньої безпеки.
Що ж такого виявили під час розслідувань
- У ЗМІ зауважили, що силовики витік інформації виявили в середині весни. Слідчі, які взялися за цю справу, спробували перевірити версію про причетність до цього співробітників поліції.
- Невдовзі їм вдалося натрапити у даркнеті на оголошення. У ньому йшлося про надання конфіденційних даних силовиків. Для перевірки вони попрохали надати дані на співробітників прокуратури, які вони й отримали. А разом з відомостями, підтвердження, що зливом займаються в Управлінні внутрішніх справ Центрального адміністративного округу.
- Цікаво, що поліцейські займалися розподіленням замовлень на вилучення даних по різних районах і округах країни. Тим часом їхні колеги навіть не підозрювали, до чого їх залучають.
- Власне, особливо затригерив той факт, що відомості силовиків передавали, зокрема, громадянам України. Поліцейські не надто переймалися перевіркою тих, кому зливають дані. Головне, щоб їм за це платили.