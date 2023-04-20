Проаналізувати ситуацію в країні взялися в Інституті з вивчення війни. Його фахівці зібрали все, що відомо наразі про так звані перевірки та висловили припущення, що це все може означати.

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Шукають тих, хто "зливав дані" Україні

Так, державне інформаційне агентство повідомило 19 квітня, що ФСБ і головне управління служби безпеки міністерства внутрішніх справ упродовж тижнів проводили масові перевірки. Трусили Управління внутрішніх справ Центрального округу Москви та кілька районних відділків поліції столиці. Причиною став "витік даних російських спецслужб на прохання громадян України".

Ще одне російське видання поділилося додатковими відомостями. Мовляв, ФСБ і МВС затримали співробітників поліції під час цього розслідування. Причиною стало те, що вони буцімто передавали персональні дані російських сил безпеки стороннім особам. Деякі з них – українці.

В Інституті зауважили, що повідомлення про рейди ФСБ та міністерства внутрішніх справ відділками поліції Москви відбулися на тлі серії арештів і звільнень. Вони стосувалися високопоставлених членів керівництва російської гвардії.

Укладачі звіту припускають, що Кремль може наполягати на таких арештах і розслідуваннях. І що роблять це для того, щоб "провести капітальний ремонт апарату внутрішньої безпеки". Його мета – усунути чиновників, які уже не контролюються Кремлем. Крім того, вище керівництво може прагнути консолідувати контроль над органами внутрішньої безпеки.

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