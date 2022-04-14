ФСБ России готовит уголовное дело в отношении экс-заместителя и близкого соратника Медведева
Источник:фейсбук Леонида Невзлина
В России готовится уголовное дело против Аркадия Дворковича, который является близким соратником третьего президента Дмитрия Медведева.
Об этом заявил российский оппозиционер в изгнании Леонид Невзлин, ссылаясь на источники в ФСБ.
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По словам Невзлина, от Дворковича готовится уголовное дело, от него ждут показания его коллег и друзей.
Источники в ФСБ говорят о том, что если он не пойдет на сделку со следствием – его переведут в СИЗО "Матросская Тишина" или "Лефортово",
– рассказал оппозиционер.
"Мои мысли с мирными жителями Украины. Войны – это не только гибель невиновных. Войны убивают надежды и устремления, замораживают или уничтожают связи и отношения", – сказал Дворкович в интервью MotherJones.
Что известно об Аркадии Дворковиче
- Аркадий Дворкович работал на госслужбе с 2000 года, начинал карьеру в правительстве с должности советника Германа Грефа, возглавлявшего в те годы министерство экономического развития и торговли России.
- После 2012 года, когда Дмитрий Медведев стал премьер-министром, Дворковича был назначен вице-премьером по вопросам топливно-энергетического комплекса. В 2015 году чиновник возглавил совет директоров РЖД.
- Покинул правительство в мае 2018 года и был избран президентом Международной шахматной федерации (ФИДЕ), сменив на этом посту губернатора Калмыкии Кирсана Илюмжинова.
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