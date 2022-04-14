Про це заявив російський опозиціонер у вигнанні Леонід Невзлін із посиланням на джерела у ФСБ.

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За словами Невзліна, від Дворковича готується кримінальна справа, від нього чекають свідчення на його колег та друзів.

Джерела у ФСБ говорять про те, що якщо він не піде на угоду зі слідством – його переведуть до СІЗО "Матроська Тиша" або "Лефортове",

– розповів опозиціонер.

Цікаво! Раніше колишній віце-прем'єр Аркадій Дворкович виступив проти війни з Україною.

"Мої думки із мирними жителями України. Війни – це не лише загибель невинних. Війни вбивають надії та устремління, заморожують або знищують зв'язки та стосунки", – сказав Дворкович в інтерв'ю MotherJones.

Що відомо про Аркадія Дворковича

Аркадій Дворкович працював на держслужбі з 2000 року, розпочинав кар'єру в уряді з посади радника Германа Грефа, який у ті роки очолював міністерство економічного розвитку та торгівлі Росії.

Після 2012 року, коли Дмитро Медведєв став прем'єр-міністром, Дворковича призначили віце-прем'єром з питань паливно-енергетичного комплексу. У 2015 році чиновник очолив раду директорів РЗ.

Залишив уряд у травні 2018 року і був обраний президентом Міжнародної шахової федерації (ФІДЕ), змінивши на цій посаді губернатора Калмикії Кірсана Ілюмжінова.

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