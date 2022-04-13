ФСБ России пыталась запутать СБУ и подготовила псевдомедведчуков
Поймать Виктора Медведчука украинским спецслужбам мешала ФСБ России. Поэтому у правоохранителей было сразу 2 противника – сам политик с его связями и российские спецслужбы.
ФСБ планировала вывезти кума Владимира Путина за границу. Об этом сообщил глава Службы безопасности Украины Иван Баканов, информирует 24 канал.
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Для реализации своего плана российские спецслужбы привлекли лидеров преступного мира и коррумпированных правоохранителей.
Нам пытались вбросить информацию о том, что Медведчук в Швеции, Венгрии, от Закарпатья и до Сум. Хотели пустить нас по ложному следу. Даже подготовили псевдомедведчуков,
– рассказал Баканов.
Он подчеркнул, что россияне прилагали все усилия, чтобы вывезти из Украины подозреваемого в госизмене. ФСБ замаскировало свои планы и вбрасывало дезинформацию. Вражеские спецслужбы пытались организовать липовые маршруты для эвакуации Медведчука.
К теме смотрите видео о задержании Медведчука: