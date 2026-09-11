В России заявили о подготовке Украиной "теракта" против британских дипломатов в Москве

Российские спецслужбы распространяют фейк о якобы готовящихся Украиной терактах против дипломатов Великобритании в Москве. На самом деле таким образом Кремль создает себе алиби на случай возможных собственных провокаций.

В Центре противодействия дезинформации объяснили замысел врага.

Как Россия готовит провокацию с "украинским следом"?

ФСБ заявила о задержании сотрудника охраны британского посольства.

По версии Кремля, задержанный по указанию украинских служб якобы собирал данные о системе безопасности учреждения, чтобы "втянуть Лондон в прямой конфликт с Россией".

Российские СМИ пишут о якобы готовящемся Украиной теракте против британских дипломатов / Фото ЦПД

На самом деле эти обвинения являются очередным информационным вбросом, призванным переложить ответственность за возможные диверсии или другие эскалационные шаги со стороны самой России против Великобритании.

Применение подобной тактики является типичным инструментом российской пропаганды.

Аналогичные информационные атаки неоднократно осуществляла служба внешней разведки России, чтобы дискредитировать Украину в глазах международных партнеров и отвлечь внимание от собственных гибридных угроз в Европе.

Ранее сообщалось, что Россия готовит новую информационную атаку против украинских силовых структур. Для этого планируется привлекать СМИ, блогеров и Telegram-каналы, в том числе за деньги. Основная цель – дискредитировать украинскую военную разведку и ее боевые подразделения.

Кроме того, Россия запустила дезинформационную кампанию в преддверии выборов в Госдуму. Москва распространяет выдумки о якобы кибератаках и провокациях со стороны ЕС, чтобы создать видимость легитимности голосования.