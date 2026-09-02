Об этом сообщает Центр по противодействию дезинформации.

Что известно о дезинформационной кампании, которую проводит Россия?

В ведомственных заявлениях российских силовиков утверждается, что якобы западные спецслужбы, ЕС и ПАСЕ готовят масштабную дестабилизацию и поручили оппозиции распространять тезисы о незаконности голосования.

В ЦПД подчеркивают, что на самом деле такие обвинения являются сознательной манипуляцией и подменой понятий со стороны Кремля. С помощью вымышленных внешних угроз российские власти стремятся скрыть отсутствие каких-либо демократических процедур в стране.

Кроме того, риторика "осажденной крепости" ориентирована прежде всего на внутреннего потребителя в России. Она позволяет московскому режиму клеймить любую критику избирательного процесса как деятельность в интересах иностранных спецслужб.

Главной причиной непризнания этих выборов цивилизованным миром является не вымышленный "заговор Брюсселя", а прямое нарушение Россией Устава ООН и международного права из-за намерения провести голосование на временно оккупированной территории Украины.



Кампания, запущенная россиянами в целях пропаганды / Фото: Центр противодействия дезинформации

Напомним, российские пропагандистские СМИ распространили фейк о якобы бизнесе Рустема Умерова в США. На самом деле речь идет о его 31-летнем однофамилице, который после оккупации Крыма переехал в США и открыл во Флориде логистическую компанию, не имея никаких связей с главой Службы внешней разведки Украины.

Фейк сначала распространил телеграм-канал Baza, после чего его подхватили ТАСС, РИА Новости, "Известия" и оккупационные СМИ. Украинская журналистка Эльвина Сейтбуллаева, которая лично знакома с американским предпринимателем, подтвердила, что это другой человек. Кроме того, российские ресурсы противоречили друг другу даже в датах регистрации компании.