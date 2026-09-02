Про це повідомляє Центр протидії дезінформації.

Що відомо про дезінформаційну кампанію, яку проводить Росія?

У відомчих заявах російських силовиків стверджується, нібито західні спецслужби, ЄС та ПАСЕ готують масштабну дестабілізацію і доручили опозиції поширювати тези про незаконність голосування.

У ЦПД наголошують, що насправді такі закиди є свідомою маніпуляцією та підміною понять з боку Кремля. За допомогою вигаданих зовнішніх загроз російська влада прагне приховати відсутність будь-яких демократичних процедур у країні.

Окрім того, риторика "фортеці в облозі" орієнтована насамперед на внутрішнього споживача в Росії. Вона дозволяє московському режиму таврувати будь-яку критику виборчого процесу як діяльність на користь іноземних спецслужб.

Головною причиною невизнання цих виборів цивілізованим світом є не вигадана "змова Брюсселя", а пряме порушення Росією Статуту ООН та міжнародного права через намір провести голосування на тимчасово окупованій території України.



Кампанія, яку запустили росіяни для пропаганди / Фото: Центр протидії дезінформації

Нагадаємо, російські пропагандистські медіа поширили фейк про нібито бізнес Рустема Умєрова у США. Насправді йдеться про його 31-річного повного тезку, який після окупації Криму переїхав до США та відкрив у Флориді логістичну компанію, не маючи зв'язків із головою Служби зовнішньої розвідки України.

Фейк спочатку поширив телеграм-канал Baza, після чого його підхопили ТАСС, РИА Новости, "Ізвєстія" та окупаційні медіа. Українська журналістка Ельвіна Сейтбуллаєва, яка особисто знайома з американським підприємцем, підтвердила, що це інша людина. Крім того, російські ресурси суперечили одне одному навіть у датах реєстрації компанії.