Про чергову дезінформаційну кампанію ворога інформує проєкт Радіо Свобода Крим.Реалії.

Як пропагандисти переплутали Умєрова з тезкою?

Первинна публікація з'явилася в телеграм-каналі Baza, після чого фейк підхопили кремлівські ресурси ТАСС, РИА Новости, Ізвєстія та низка окупаційних медіа.

Російські пропагандисти стверджували, що керівник української розвідки у квітні 2026 року став керуючим та головним агентом американської компанії Asret Transportation LLC. Також вигадану історію про нібито реєстрацію бізнесу у Флориді поширили видання пропагандистів у Криму.

Спростування дезінформації оприлюднила українська журналістка Ельвіна Сейтбуллаєва, яка особисто знайома з підприємцем. Вона пояснила, що власником логістичної фірми є інший Рустем Умєров, який переїхав до США після окупації Криму.

Журналістка зауважила, що російські ресурси навіть не змогли узгодити деталі власної вигадки. РИА Новости стверджувало, що Умєров очолює компанію з моменту реєстрації в лютому 2025 року, тоді як ТАСС та Ізвєстія вказували іншу дату – квітень 2026 року.

Тезці Рустема Умєрова 31 рік. Ми знайомі з 2015-го, коли переїхали до Києва після окупації Криму Росією. Рустем навчався у Києві, останні кілька років живе у США. У Флориді відкрив логістичну компанію. З головою СЗР України він не знайомий,

– заявила журналістка Ельвіна Сейтбуллаєва.

Вона додала, що американська компанія наразі практично не працює, а її власник влаштовується на нову роботу в іншому штаті. Очільник Служби зовнішньої розвідки України Рустем Умєров вигадки російських ЗМІ не коментував.



Повний тезка голови СЗР спростував інформацію про відношення Умєрова до логістичної компанії / Радіо Свобода

Нагадаємо, російське Міноборони заявило про нібито захоплення Новокостянтинівки (Перше Травня) у Сумській області. Проте, в угрупованні військ "Курськ" спростували цю інформацію та наголосили, що станом на 25 серпня населений пункт перебуває під контролем Сил оборони України. На цьому напрямку тривають бойові зіткнення, а ситуація, за даними українських військових, залишається контрольованою..