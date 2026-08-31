О очередной дезинформационной кампании противника сообщает проект "Радио Свобода" "Крым.Реалии".

Как пропагандисты перепутали Умерова с тезкой?

Первоначальная публикация появилась в телеграм-канале Baza, после чего фейк подхватили кремлевские ресурсы ТАСС, РИА Новости, Известия и ряд оккупационных СМИ.

Российские пропагандисты утверждали, что глава украинской разведки в апреле 2026 года стал управляющим и главным агентом американской компании Asret Transportation LLC. Также выдуманную историю о якобы регистрации бизнеса во Флориде распространили пропагандистские издания в Крыму.

Опровержение дезинформации обнародовала украинская журналистка Эльвина Сейтбуллаева, которая лично знакома с предпринимателем. Она пояснила, что владельцем логистической фирмы является другой Рустем Умеров, который переехал в США после оккупации Крыма.

Журналистка отметила, что российские ресурсы даже не смогли согласовать детали собственной выдумки. РИА Новости утверждало, что Умеров возглавляет компанию с момента регистрации в феврале 2025 года, тогда как ТАСС и "Известия" указывали другую дату – апрель 2026 года.

Однофамильцу Рустема Умерова 31 год. Мы знакомы с 2015 года, когда переехали в Киев после оккупации Крыма Россией. Рустем учился в Киеве, последние несколько лет живет в США. Во Флориде он открыл логистическую компанию. С главой СЗР Украины он не знаком,

– заявила журналистка Эльвина Сейтбуллаева.

Она добавила, что американская компания сейчас практически не работает, а ее владелец устраивается на новую работу в другом штате. Глава Службы внешней разведки Украины Рустем Умеров не комментировал выдумки российских СМИ.



Полный тезка главы СВР опроверг информацию об отношениях Умерова с логистической компанией / Радио Свобода

Напомним, российское Минобороны заявило о якобы захвате Новоконстантиновки ( Первого Мая) в Сумской области. Однако в группировке войск "Курск" опровергли эту информацию и подчеркнули, что по состоянию на 25 августа населенный пункт находится под контролем Сил обороны Украины. На этом направлении продолжаются боевые столкновения, а ситуация, по данным украинских военных, остается под контролем.