Украинские спецслужбы перехватили переговоры между сотрудниками Федеральной службы безопасности России. Записи свидетельствуют о том, что ФСБ собирает информацию о начальнике ГУР Кирилле Буданове.

Компромат должны были передать управлению, которое специализируется на диверсиях

Спецслужбы перехватили разговор между двумя сотрудниками ФСБ в декабре. Соответствующие записи опубликовали на сайте Главного управления разведки Минобороны.

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Россияне, которые находились в оккупированных Донецке и Симферополе, обсуждали поиск компромата на Буданова. Эту информацию должно было получить управление ФСБ, которое специализируется на проведении диверсионных операций.

Информацию собирают бывшие сотрудники СБУ в Крыму

Первую часть данных о руководителе ГУР уже якобы прислали. По информации украинской разведки, говорится о сотрудниках ФСБ Александре Склянко и Николая Черных.

Что известно о Кирилле Буданове

Отметим, что Кирилл Буданов возглавил ГУР в августе 2020 года. На этом посту он сменил Василия Бурбу. В начале апреля 2019 года на Буданова попытались осуществить покушение. Гражданин Кыргызстана Василий Ломако подорвался, когда пытался заложить взрывчатку возле машины будущего руководителя ГУР.