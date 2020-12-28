ФСБ собирает компромат на главу украинской разведки Буданова: детали
Украинские спецслужбы перехватили переговоры между сотрудниками Федеральной службы безопасности России. Записи свидетельствуют о том, что ФСБ собирает информацию о начальнике ГУР Кирилле Буданове.
Компромат должны были передать управлению, которое специализируется на диверсиях
Спецслужбы перехватили разговор между двумя сотрудниками ФСБ в декабре. Соответствующие записи опубликовали на сайте Главного управления разведки Минобороны.
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Россияне, которые находились в оккупированных Донецке и Симферополе, обсуждали поиск компромата на Буданова. Эту информацию должно было получить управление ФСБ, которое специализируется на проведении диверсионных операций.
Информацию собирают бывшие сотрудники СБУ в Крыму
Первую часть данных о руководителе ГУР уже якобы прислали. По информации украинской разведки, говорится о сотрудниках ФСБ Александре Склянко и Николая Черных.
Что известно о Кирилле Буданове
Отметим, что Кирилл Буданов возглавил ГУР в августе 2020 года. На этом посту он сменил Василия Бурбу. В начале апреля 2019 года на Буданова попытались осуществить покушение. Гражданин Кыргызстана Василий Ломако подорвался, когда пытался заложить взрывчатку возле машины будущего руководителя ГУР.
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