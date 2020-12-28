Українські спецслужби перехопили переговори між співробітниками Федеральної служби безпеки Росії. Записи свідчать про те, що ФСБ збирає інформацію про начальника ГУР Кирила Буданова.

Компромат мали передати управлінню, що спеціалізується на диверсіях

Спецслужби перехопили розмову між двома співробітниками ФСБ у грудні. Відповідні записи опублікували на сайті Головного управління розвідки Міноборони.

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Росіяни, що перебували в окупованих Донецьку та Сімферополі, обговорювали пошук компромату на Буданова. Цю інформацію мало отримати управління ФСБ, яке спеціалізується на проведенні диверсійних операцій.

Інформацію збирають колишні співробітники СБУ у Криму

Першу частину даних про керівника ГУР вже начебто надіслали. За інформацією української розвідки, мовиться про співробітників ФСБ Олександра Склянка та Миколу Чорних.

Що відомо про Кирила Буданова

Зазначимо, що Кирило Буданов очолив ГУР у серпні 2020 року. На цій посаді він замінив Василя Бурбу. На початку квітня 2019 року на Буданова спробували здійснити замах. Громадянин Киргизстану Василь Ломако підірвався, коли намагався закласти вибухівку біля машини майбутнього керівника ГУР.