ФСБ задержала журналистов, которые снимали ситуацию на границе с Украиной

Российские спецслужбы задержали на границе в Ростовской области трех журналистов. Их обвиняют в работе в пограничной зоне без специального пропуска.

Им могло грозить до 1 000 рублей штрафа. Об этом телеграм-каналу "ЧТД" сообщил юрист Алексей Прянишников, представлявший интересы задержанных журналистов.

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Прянишников уточнил, что его подзащитные проводили фото- и видеосъемку вблизи приграничного поселка Куйбышево. Как добавили в издании Znak.com, в котором работает один из задержанных, журналисты не пересекали границу с Украиной.

Кого задержали ФСБшники:

Игната Бакина , журналиста Znak.com;

, журналиста Znak.com; Александра Прохорцева , фотографа издания "Блокнот-Ростов";

, фотографа издания "Блокнот-Ростов"; фрилансера Глеба Голода.

Что говорят в редакции Znak.com

Там рассказали, что после задержания журналистов отвели к зданию местной пограничной службы. Бакин, например, провел там аж 5 часов. Его допрашивали о деятельности редакции. Также пытались узнать больше о его карьере и личной жизни.

В издании подчеркнули, что Бакин выполнял редакционное задание. При этом, журналисты работали исключительно на территории России. Никаких знаков, обозначающих зону, где нужно работать по спецпропускам, не было.

Журналистов отпустили

По информации "Новой газеты", после беседы с ФСБшниками журналисты уехали из Ростовской области. Их предупредили о недопустимости работы в пограничной зоне без специальных пропусков и отпустили. Накажут ли их – неизвестно.

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