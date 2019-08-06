05:08
9 авг 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ ШТУРМ РЕЗИДЕНЦИИ АТАМБАЕВА РЫНОК ЗЕМЛИ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Зюганов против Америки. Как Рашка скоммуниздила беспилотник
      Вєсті Кремля
      21:27, 8 августа
      Вести.UA: "Конец" эпохи бедности. Надя Савченко сбежала на Север – новое задание Путина?
      Вєсті.UA
      19:51, 8 августа
      Что скрывает ГБР в деле о бракованных бронежилетах и почему Труба встречался с Богданом
      ЦРУ
      09:00, 24 июля
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ ШТУРМ РЕЗИДЕНЦИИ АТАМБАЕВА РЫНОК ЗЕМЛИ

      ФСБ силой выбивала из украинца "признание" в диверсии и пыталась завербовать

      206 Читати новину українською
      ФСБ силой выбивали из украинца "признание" в диверсии на заводе "Крымский Титан"
      ФСБ силой выбивали из украинца "признание" в диверсии на заводе "Крымский Титан" / Радио Свобода

      Силовики ФСБ силой заставляли украинца написать "признание" в работе на СБУ и в причастности к аварии на заводе "Крымский титан".

      Попытка вербовки украинца состоялась после того, как он пытался пересечь контрольно-пропускной пункт и попасть на оккупированную территорию в Армянск, сообщает пресс-служба СБУ.

      Важно: СБУ задержала российский танкер NEYMA, который блокировал украинские корабли в Керченском проливе

      Сотрудники Службы безопасности узнали, что в 2018 году, во время прохождения паспортного контроля, жителя Херсонской области пригласили на "дополнительную беседу". Там его ждали силовики ФСБ, которые оказывали на него психологическое и физическое давление, чтобы выбить из него "признание" в работе на украинские спецслужбы.

      Как оказалось, мужчина был бывшим рабочим завода "Крымский Титан", на котором накануне произошла авария. Российские спецслужащие хотели, чтобы украинец написал заявление о том, что авария на заводе была диверсией, к которой он лично причастен.

      Что произошло на заводе "Крымский Титан"?
      Авария на заводе "Крымский Титан" в Армянске состоялась 7 сентября 2018 года. Она стала причиной экологической катастрофы в регионе. Вследствие выброса опасных химических веществ отравились 37 пограничников. Также тогда множество работников предприятия ушли на больничный.

      Впоследствии на севере оккупированного Крыма зафиксировали новые выбросы химических веществ в атмосферу. Так, некоторые показатели превышали норму почти в 5 раз.

       К теме: Новый химический выброс в Крыму может навредить сердцу, печени и органам дыхания

      Сотрудники ФСБ заставили мужчину написать "признание" о работе на СБУ и взять обязательство о тайном сотрудничестве с Россией. После возвращения на родину мужчина попал в поле зрения СБУ. Сейчас он дал все показания относительно своей вербовки.

      В Службе безопасности напомнили, что если человек не совершил противоправных действий, то он может избежать ответственности за вербовку со стороны иностранных спецслужб. Главное - заблаговременно об этом сообщить в правоохранительные органы.

      Смотрите видео признания мужчины в вербовке российскими спецслужбами:

       

      Ранее СБУ задержала пророссийскую пропагандистку. Подозреваемая распространяла фейкову информацию о некоторые украинских партиях через соцсети, чтобы разжечь вражду накануне выборов.

      ЧИТАЙТЕ О ДРУГИХ РАССЛЕДОВАНИЯХ СБУ:

      •  
      blog_ava
      Лига Европы: результаты матчей 8 августа
      8 августа
      877
      Теги: Новости Украины ФСБ Новости Крыма СБУ Оккупированные территории
      Источник: 24 канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за 6 августа
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Главные новости 8 августа: встреча Зеленского и Варфоломея, задержание Атамбаева и радиация в РФ
      8 августа , 22:41 Главные новости 8 августа: встреча Зеленского и Варфоломея, задержание Атамбаева и радиация в РФ
      510
      Проверка на прочность: за что стоит благодарить Зеленского
      8 августа , 22:30 Проверка на прочность: за что стоит благодарить Зеленского
      Павло Казарін 431
      Жестокие пытки ФСБ, жизнь на правах изгоев и условия возвращение Крыма Украине: новости Крымнаша
      8 августа , 22:00 Жестокие пытки ФСБ, жизнь на правах изгоев и условия возвращение Крыма Украине: новости Крымнаша
      КРЫМский бандеровец 873
      Как создать успешный стартап и попасть в Кремниевую долину: разговор с Владимиром Заставным
      8 августа , 21:04 Как создать успешный стартап и попасть в Кремниевую долину: разговор с Владимиром Заставным
      61
      Разбитый покой: мировые СМИ о штурме резиденции экс-президента Кыргызстана
      8 августа , 21:00 Разбитый покой: мировые СМИ о штурме резиденции экс-президента Кыргызстана
      Світлана Попова 279
      Новости
      Больше новостей
      Залиште відгук