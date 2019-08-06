ФСБ силой выбивала из украинца "признание" в диверсии и пыталась завербовать

Силовики ФСБ силой заставляли украинца написать "признание" в работе на СБУ и в причастности к аварии на заводе "Крымский титан".

Попытка вербовки украинца состоялась после того, как он пытался пересечь контрольно-пропускной пункт и попасть на оккупированную территорию в Армянск, сообщает пресс-служба СБУ.

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Сотрудники Службы безопасности узнали, что в 2018 году, во время прохождения паспортного контроля, жителя Херсонской области пригласили на "дополнительную беседу". Там его ждали силовики ФСБ, которые оказывали на него психологическое и физическое давление, чтобы выбить из него "признание" в работе на украинские спецслужбы.

Как оказалось, мужчина был бывшим рабочим завода "Крымский Титан", на котором накануне произошла авария. Российские спецслужащие хотели, чтобы украинец написал заявление о том, что авария на заводе была диверсией, к которой он лично причастен.

Что произошло на заводе "Крымский Титан"?

Авария на заводе "Крымский Титан" в Армянске состоялась 7 сентября 2018 года. Она стала причиной экологической катастрофы в регионе. Вследствие выброса опасных химических веществ отравились 37 пограничников. Также тогда множество работников предприятия ушли на больничный.



Впоследствии на севере оккупированного Крыма зафиксировали новые выбросы химических веществ в атмосферу. Так, некоторые показатели превышали норму почти в 5 раз.

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Сотрудники ФСБ заставили мужчину написать "признание" о работе на СБУ и взять обязательство о тайном сотрудничестве с Россией. После возвращения на родину мужчина попал в поле зрения СБУ. Сейчас он дал все показания относительно своей вербовки.

В Службе безопасности напомнили, что если человек не совершил противоправных действий, то он может избежать ответственности за вербовку со стороны иностранных спецслужб. Главное - заблаговременно об этом сообщить в правоохранительные органы.

Смотрите видео признания мужчины в вербовке российскими спецслужбами: