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      ФСБ силою вибивала з українця "зізнання" в диверсії та намагалась завербувати

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      ФСБ силою вибивали з українця "зізнання" в диверсії на заводі "Кримський Титан"
      ФСБ силою вибивали з українця "зізнання" в диверсії на заводі "Кримський Титан" / Радіо Свобода

      Силовики ФСБ силою змушували українця написати "зізнання" в роботі на СБУ та у причетності до аварії на заводі "Кримський титан".

      Спроба вербування українця відбулась після того, як він намагався перетнути контрольно-пропускний пункт і потрапити на окуповану територію до Армянська, повідомляє прес-служба СБУ. 

      Важливо: СБУ затримала російський танкер NEYMA, що блокував українські кораблі в Керченській протоці

      Співробітники Служби безпеки дізналися, що у 2018 році, під час проходження паспортного контролю, жителя Херсонської области запросили на "додаткову бесіду". Там його чекали силовики ФСБ, які чинили на нього психологічний та фізичний тиск, щоб вибити з нього "зізнання" у роботі на українські спецслужби.

      Як виявилось, чоловік був колишнім робітником заводу "Кримський Титан", на якому напередодні сталася аварія. Російські спецслужбовці хотіли, щоб українець написав заяву про те, що аварія на заводі була диверсією, до якої він – особисто причетний.

      Що сталося на заводі "Кримський Титан"?Аварія на заводі "Кримський Титан" в Армянську відбулась 7 вересня 2018 року. Вона стала причиною екологічної катастрофи в регіоні. Внаслідок викиду небезпечних хімічних речовин отруїлись 37 прикордонників. Також тоді безліч працівників підприємства пішли на лікарняний.

      Згодом на півночі окупованого Криму зафіксували нові викиди хімічних речовин у атмосферу. Так, деякі показники перевищували норму майже у 5 разів.

      До теми: Новий хімічний викид у Криму може нашкодити серцю, печінці та органам дихання

      Співробітники ФСБ змусили чоловіка написати "зізнання" про роботу на СБУ і взяти зобов`язання про таємну співпрацю з Росією. Після повернення на батьківщину, чоловік потрапив до поля зору СБУ. Наразі він надав усі свідчення щодо свого вербування. 

      У Службі безпеки нагадали, що якщо людина не вчинила протиправних дій, то вона може уникнути відповідальності за вербування з боку іноземних спецслужб. Головне – завчасно про це повідомити до правоохоронних органів. 

      Дивіться відео зізнання чоловіка у вербуванні російськими спецслужбами:

       

      Раніше СБУ затримала проросійську пропагандистку. Підозрювана поширювала фейкову інформацію про деякі українські партії через соцмережі, щоб розпалити ворожнечу напередодні виборів.

      ЧИТАЙТЕ ПРО ІНШІ РОЗСЛІДУВАННЯ СБУ:

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      Теги: Новини України СБУ Новини Криму Окуповані території ФСБ
      Джерело: 24 канал
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