ФСБ задержала украинца в оккупированном Крыму: детали

Российские пограничники задержали гражданина Украины при попытке пересечения административной границы между Херсонской областью и аннексированным Крымом.

В ФСБ сообщили, что украинец пытался пересечь админграницу с поддельной миграционной картой. Об этом сообщает "Крым.Реалии".

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Российские пограничники утверждают, что мужчина якобы приобрел бланк миграционной карты в Московской области за 4 тысячи рублей.

На данный момент украинца отправили в полицейский участок Армянска.

Что известно о борьбе России с "украинскими шпионами"?Для создания образа "злого врага" Украины в России постоянно задерживают или арестовывают "украинских шпионов". При этом дела могут быть самыми курьезными, а в октябре "украинским шпионом" оказался 72-летний пенсионер.



В Госпогранслужбе Украины неоднократно заявляли, что идентифицировать задержанных ФСБ на админгранице с Крымом граждан Украины невозможно, поскольку Россия не открывает их персональные данные. Также украинские пограничники утверждают, что не поддерживают "контактов с оккупантами".