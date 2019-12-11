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      НОРМАНДСКАЯ ВСТРЕЧА 2019 ПОЖАР В ОДЕССЕ НА ТРОИЦКОЙ

      ФСБ задержала украинца в оккупированном Крыму: детали

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      Российские спецслужбы задержали украинского гражданина / fsb.ru

      Российские пограничники задержали гражданина Украины при попытке пересечения административной границы между Херсонской областью и аннексированным Крымом.

      В ФСБ сообщили, что украинец пытался пересечь админграницу с поддельной миграционной картой. Об этом сообщает "Крым.Реалии".

      К теме: ФСБ утверждает, что россиянка в Севастополе шпионила в пользу Украины

      Российские пограничники утверждают, что мужчина якобы приобрел бланк миграционной карты в Московской области за 4 тысячи рублей.

      На данный момент украинца отправили в полицейский участок Армянска.

      Что известно о борьбе России с "украинскими шпионами"?Для создания образа "злого врага" Украины в России постоянно задерживают или арестовывают "украинских шпионов". При этом дела могут быть самыми курьезными, а в октябре "украинским шпионом" оказался 72-летний пенсионер.

      В Госпогранслужбе Украины неоднократно заявляли, что идентифицировать задержанных ФСБ на админгранице с Крымом граждан Украины невозможно, поскольку Россия не открывает их персональные данные. Также украинские пограничники утверждают, что не поддерживают "контактов с оккупантами".

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости Украины Новости политики Аннексия Крыма Новости Крыма Украина – Россия Госпогранслужба ФСБ
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