12:22
11 груд 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      НОРМАНДСЬКА ЗУСТРІЧ 2019 ПОЖЕЖА В ОДЕСІ НА ТРОЇЦЬКІЙ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля
      21:58, 10 грудня
      Вєсті.UA
      22:04, 10 грудня
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      24 Канал Новини Новини України
      НОРМАНДСЬКА ЗУСТРІЧ 2019 ПОЖЕЖА В ОДЕСІ НА ТРОЇЦЬКІЙ

      ФСБ затримала українця в окупованому Криму: деталі

      533 Читать новость на русском
      Російські спецслужби затримали українського громадянина / fsb.ru

      Російські прикордонники затримали громадянина України при спробі перетину адміністративного кордону між Херсонською областю та анексованим Кримом.

      У ФСБ повідомили, що українець намагався перетнути адмінкордон із підробленою міграційною карткою. Про це повідомляє "Крым.Реалии".

      До теми: ФСБ стверджує, що росіянка в Севастополі шпигувала на користь України

      Російські прикордонники стверджують, що чоловік нібито придбав бланк міграційної карти у Московській області за 4 тисячі рублів. 

      На даний момент українця відправили у поліцейський відділок Армянська.

      Що відомо про боротьбу Росії з "українськими шпигунами"?Для створення образу "злого ворога" України у Росії постійно затримують або ув'язнюють "українських шпигунів". При цьому справи можуть бути найкурйознішими, а у жовтні "українським шпигуном" виявився навіть 72-річний пенсіонер.

      У Держприкордонслужбі України неодноразово заявляли, що ідентифікувати затриманих ФСБ на адмінкордоні з Кримом громадян України неможливо, оскільки Росія не відкриває їхні персональні дані. Також українські прикордонники стверджують, що не підтримують "контактів з окупантами".

      Рак мозку: які ознаки вказують на пухлину
      сьогодні
      14880
      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини України Новини політики Анексія Криму Новини Криму Україна – Росія ФСБ Держприкордонслужба
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 08:20 Шахтар – Аталанта: анонс матчу Ліги чемпіонів
      Ігор Саджениця 399
      сьогодні , 07:09 Обережний прогрес: що пишуть західні ЗМІ про нормандську зустріч
      Світлана Попова 4134
      сьогодні , 07:01 Нормандська зустріч: чи витримав Зеленський випробування Путіним
      Ірина Поліщук 3598
      сьогодні , 06:48 "Діє пострадянська система": як пожежа в Одесі вказала на проблему пожежної безпеки
      Ярослав Голобородько 698
      сьогодні , 06:17 За кадром нормандського саміту: про спірні питання і майбутнє Донбасу
      Інна Жолобович 2202
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук