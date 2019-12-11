ФСБ затримала українця в окупованому Криму: деталі

Російські прикордонники затримали громадянина України при спробі перетину адміністративного кордону між Херсонською областю та анексованим Кримом.

У ФСБ повідомили, що українець намагався перетнути адмінкордон із підробленою міграційною карткою. Про це повідомляє "Крым.Реалии".

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Російські прикордонники стверджують, що чоловік нібито придбав бланк міграційної карти у Московській області за 4 тисячі рублів.

На даний момент українця відправили у поліцейський відділок Армянська.

Що відомо про боротьбу Росії з "українськими шпигунами"?Для створення образу "злого ворога" України у Росії постійно затримують або ув'язнюють "українських шпигунів". При цьому справи можуть бути найкурйознішими, а у жовтні "українським шпигуном" виявився навіть 72-річний пенсіонер.



У Держприкордонслужбі України неодноразово заявляли, що ідентифікувати затриманих ФСБ на адмінкордоні з Кримом громадян України неможливо, оскільки Росія не відкриває їхні персональні дані. Також українські прикордонники стверджують, що не підтримують "контактів з окупантами".