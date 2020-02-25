ФСБшники ищут в домах крымчан "запрещенную рыбу": детали

Российские оккупанты в Крыму продолжают бесчинства и незаконные задержания местных жителей. Так, теперь российские спецслужбы организовали обыски на аннексированном полуострове. Они ищут по домам крымчан незаконно пойманную рыбу.

Так, в крымском управлении ФСБ России заявили, что провели обыск у жительницы Ленинского района и обнаружили у нее несколько десятков килограммов рыбы, которая якобы запрещена для вылова. Об этом со ссылкой на спецслужбы оккупантов передают "Крым. Реалии".

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Во время проведения оперативных мероприятий на территории частного домовладения жительницы села Войково Ленинского района 1963 года рождения пограничники обнаружили и изъяли 5 замороженных особей осетровых видов рыб, общей массой 34 килограмма 420 граммов, запрещенных к добыче и обороту,

– говорится в сообщении.

Теперь женщине грозит наказание – от штрафа до 5 лет заключения. Ее имя не называют, комментарии от нее тоже отсутствуют.

Больше того – оккупанты серьезно взялись за рыбаков в Крыму. Только в 2019 году они привлекли к административной ответственности 600 человек, которые "незаконно вылавливали биоресурсы в Азово-Черноморском бассейне". Сумма наложенных штрафов превысила 14,5 миллионов рублей.

Впрочем, даже если речь идет о нарушениях со стороны крымчан, у россиян нет права проводить обыски, преследовать или задерживать их. Российская Федерация незаконно аннексировала полуостров, ее власть в Крыму не признает ни Украина, ни мировое сообщество.

Внимание! 15 февраля российские пограничники незаконно задержали украинское рыболовецкое судно в Азовском море – рыбаков отправили под стражу, а лодку оттащили в оккупированную Керчь.