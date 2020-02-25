ФСБшники шукають у будинках кримчан "заборонену рибу": деталі

Російські окупанти у Криму продовжують безчинства та незаконні затримання місцевих жителів. Так, тепер російські спецслужби організували обшуки на анексованому півострові. Вони шукають по будинках кримчан незаконно спійману рибу.

Так, у кримському управлінні ФСБ Росії заявили, що провели обшук у жительки Ленінського району і виявили в неї кілька десятків кілограмів риби, яка начебто заборонена для вилову. Про це з посиланням на спецслужби окупантів передають "Крим. Реалії".

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Під час проведення оперативних заходів на території приватного домоволодіння жительки села Войкове Ленінського району 1963 року народження прикордонники виявили і вилучили 5 заморожених особин осетрових видів риб, загальною масою 34 кілограми 420 грамів, заборонених до видобутку й обороту,

– мовиться у повідомленні.

Тепер жінці загрожує покарання – від штрафу до 5 років ув’язнення. Її ім’я не називають, коментарі від неї теж відсутні.

Ба більше – окупанти серйозно взялися рибалок у Криму. Лише у 2019 році вони притягнули до адмінвідповідальності 600 осіб, які "незаконно виловлювали біоресурси в Азово-Чорноморському басейні". Сума накладених штрафів перевищила 14,5 мільйонів рублів.

Втім, навіть, якщо йдеться про порушення з боку кримчан, росіяни не мають права проводити обшуки, переслідувати чи затримувати їх. Російська Федерація незаконно анексувала півострів, її владу у Криму не визнає ані Україна, ані світова спільнота.

Увага! 15 лютого російські прикордонники незаконно затримали українське риболовецьке судно в Азовському морі – рибалок відправили під варту, а човен відтягнули до окупованої Керчі.