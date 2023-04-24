В частности, посол Китая в ЕС Фу Конг заявил, что сотрудничество Пекина с Европой и другими странами является таким же "неограниченным", как и связи с Россией. Примечательно, что интервью с дипломатом опубликовали сразу после скандальных заявлений посла Китая во Франции Лу Шайе.
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"Вопрос Европы не должен привязываться к Украине"
Посол Фу Конг осудил "попытки" использовать китайско-российские отношения для того, чтобы "посеять раздор между Китаем и Европой". Кроме того, он отрицал, что Пекин мог заранее знать о планах России осуществить полномасштабное вторжение и поставлял оружие.
Европейская сторона должна правильно понимать ссылку к отсутствию границ. Дружба и сотрудничество между странами – бесконечны и не должны быть искусственно ограничены. Китайско-российское сотрудничество является неограниченным, и то же касается Китая и Европы,
– сказал Фу Конг.
Более того, он подчеркнул, что отношения Пекина и ЕС многогранны и считает, что они не должны "привязываться к вопросу Украины".
Скандальные заявления китайского посла: что известно
- Недавно в интервью французскому телеканалу посол Китая во Франции отметился рядом скандальных заявлений. Он заявил, что бывшие советские республики "не имеют эффективного статуса в международном праве", а вопрос Крыма является "неоднозначным".
- Около 80 депутатов Европарламента написали совместное письмо, призвав главу МИД Франции Катрин Колонну выслать китайского посла Лю Шайе. Они подчеркнули, что "агрессивные высказывания посла нарушают международное право и представляют угрозу безопасности европейских стран-партнеров Франции".
- В Украине уже отреагировали на подобные заявления. Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк подчеркнул, что все постсоветские страны имеют четкий суверенный статус, зафиксированный в международном праве.
- Кроме того, Эстония и Литва также осудили подобные высказывания Лу Шайе. Министерство иностранных дел Эстонии вызвало посла Китая, а министр иностранных дел Литвы подчеркнул, что из-за этих высказываний государства Балтии не доверяют Китаю как посреднику в урегулировании войны в Украине.
- Между тем в МИДе Франции ждут от Пекина объяснений, отражают ли слова посла официальную позицию Китая.