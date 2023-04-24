Зокрема, посол Китаю в ЄС Фу Конг заявив, що співпраця Пекіна з Європою та іншими країнами є такою ж "необмеженою", як і зв'язки з Росією. Цікаво, що інтерв'ю з дипломатом опублікували одразу після скандальних заяв посла Китаю у Франції Лу Шайє.
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"Питання Європи не повинне прив'язуватись до України"
Посол Фу Конг засудив "спроби" використати китайсько-російські відносини для того, щоб "посіяти розбрат між Китаєм і Європою". Крім того, він заперечив те, що Пекін міг заздалегідь знати про плани Росії здійснити повномасштабне вторгнення та постачав зброю.
Європейська сторона повинна правильно розуміти посилання до відсутності меж. Дружба і співпраця між країнами – нескінченні і не мають бути штучно обмежені. Китайсько-російська співпраця є необмеженою, і те ж саме стосується Китаю та Європи,
– сказав Фу Конг.
Ба більше, він наголосив, що відносини Пекіна та ЄС є багатогранними і вважає, що вони не мають "прив'язуватися до питання України".
Скандальні заяви китайського посла: що відомо
- Нещодавно в інтерв'ю французькому телеканалу посол Китаю у Франції відзначився низкою скандальних заяв. Він заявив, що колишні радянські республіки "не мають ефективного статусу в міжнародному праві", а питання Криму є "неоднозначним".
- Близько 80 депутатів Європарламенту написали спільний лист, закликавши очільницю МЗС Франції Катрін Колонну вислати китайського посла Лю Шайє. Вони наголосили, що "агресивні висловлювання посла порушують міжнародне право і становлять загрозу безпеці європейських країн-партнерів Франції".
- В Україні вже відреагували на такі заяви. Радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк наголосив, що усі пострадянські країни мають чіткий суверенний статус, який зафіксований у міжнародному праві.
- Крім того, Естонія та Литва також засудили подібні висловлювання Лу Шайє. Міністерство закордонних справ Естонії викликало посла Китаю, а міністр закордонних справ Литви наголосив, що через ці висловлювання держави Балтії не довіряють Китаю як посереднику у врегулювання війни в Україні.
- Тим часом у МЗС Франції чекають від Пекіна пояснень, чи відображають слова посла офіційну позицію Китаю.