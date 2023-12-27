Известному японскому волонтеру Цучико запретили собирать деньги возле "Никольского" в Харькове

Легендарный японский волонтер Фуминори Цучико в Харькове собирал деньги возле "Никольского", чтобы помочь украинцам. В то же время, представитель ТРЦ вызвал полицию. Он заявил, что волонтеру запрещено собирать деньги.

Об возмутительном инциденте сообщил сам волонтер. Он приехал в Украину еще в начале полномасштабного вторжения, чтобы помочь украинцам бороться за свою свободу.

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Фуминори Цучико подчеркнул, что на следующий день также придет собирать деньги для украинцев. Люди возмущены поступком работника "Никольского" и приездом полиции. Под сообщением волонтера они оставили немало гневных комментариев.



Как украинцы отреагировали на инцидент с "Никольским" / Скриншот 24 Канала

Как отреагировал Терехов

Мэр Харькова Игорь Терехов отреагировал на возмутительный инцидент.

Я переговорил с руководством молла. Мы договорились, что Фуминори больше никто не будет мешать. Руководство ТРЦ разделяет мою позицию по поводу важности единства в городе и стране. Сейчас, как никогда, мы должны быть едины и работать на Победу,

– подчеркнул Терехов.