Про обурливий інцидент повідомив сам волонтер. Він приїхав в Україну ще на початку повномасштабного вторгнення, аби допомагати українцям боротися за свою свободу.

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Фумінорі Цучіко наголосив, що наступного дня також прийде збирати гроші для українців. Люди обурені вчинком працівника "Нікольського" та приїздом поліції. Під дописом волонтера вони залишили чимало гнівних коментарів.



Як українці відреагували на інцидент з "Нікольським" / Скриншот 24 Каналу

Як відреагував Терехов

Мер Харкова Ігор Терехов відреагував на обурливий інцидент.

Я переговорив з керівництвом молу. Ми домовилися, що Фумінорі більше ніхто не заважатиме. Керівництво ТРЦ поділяє мою позицію щодо важливості єдності в місті та країні. Зараз, як ніколи, ми маємо бути єдині і працювати на Перемогу,

– наголосив Терехов.

Важливо! Фумінорі Цучіко приїхав в Україну, аби підтримати українців. У перші місяці повномасштабного вторгнення він фактично мешкав у місцевому метрополітені разом з харків'янами. Згодом волонтер відкрив кафе, де безплатно роздавали гарячі обіди.