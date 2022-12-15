Журналисты исследовали, какую тактику используют пропагандисты Кремля.

Важно Как в России высмеивают отключение света в Украине: пропаганда пробила очередное дно

Как известно, кровавые и жестокие действия России критикуют по всему миру. Однако миньоны Путина уже хорошо научились вырывать фразы из контекста, врать, манипулировать и придумывать. Так случилось, к примеру, с тезисами:

западное эмбарго на российскую нефть будет самоубийственным,

Соединенные Штаты скрывают в Украине секретные лаборатории по исследованию биологического оружия,

Китай является верным союзником против фрагментируемого Запада.

День за днем журналисты государственных СМИ обостряли эти темы в электронных письмах, которые были опубликованы в интернете. Иногда они транслировали видео с поля боя и другую информацию, отправленную им агентством-преемником из КГБ.

Журналисты The New York Times проверили и идентифицировали 750 гигабайт этих файлов. Они подтвердили, что во многих случаях обсуждаемые в электронных письмах вопросы привели к появлению контента в эфире российских пропагандистов.

Пропагандистская машина – самый большой успех России в военное время

Аналитики точно констатируют, что даже когда страна сталкивается с потерями на поле боя, большим количеством жертв, экономической изоляцией и международным осуждением, государственные телеканалы раскручивают версию войны, в которой Россия побеждает, Украина находится в руинах, а западные альянсы распадаются на части.

Однако, как заявила профессор Манчестерского университета, изучавшая российские СМИ для Британского парламента Вера Тольц, жесткий контроль Кремля над СМИ усилился после вторжения в Украину. В то же время доверие людей к тому, что они смотрят, падает, чем дольше идет война, и ее жестокие реалии становится все труднее скрывать.

Пропагандисты боятся Гааги