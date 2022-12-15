Журналісти дослідили, яку тактику використовують пропагандисти Кремля.
Важливо Як в Росії висміюють відключення світла в Україні: пропаганда пробила чергове дно
Як відомо, криваві та жорстокі дії Росії критикують в усьому світі. Однак посіпаки Путіна вже добре навчилися виривати фрази з контексту, брехати, маніпулювати та вигадувати. Так сталося, до прикладу, з тезами:
- західне ембарго на російську нафту буде самогубним,
- Сполучені Штати приховують в Україні секретні лабораторії з дослідження біологічної зброї,
- Китай є вірним союзником проти Заходу, що фрагментується.
День за днем журналісти державних ЗМІ загострювали ці теми в електронних листах, які були оприлюднені в інтернеті. Іноді вони транслювали відео з поля бою та іншу інформацію, надіслану їм агентством-правонаступником з КДБ.
Журналісти The New York Times перевірили та ідентифікували 750 гігабайтів цих файлів. Вони підтвердили, що у багатьох випадках питання, що обговорювалися в електронних листах, призвели до появи контенту в ефірі російських пропагандистів.
Пропагандистська машина – найбільший успіх Росії у воєнний час
Аналітики влучно констатують, що навіть коли країна стикається з втратами на полі бою, великою кількістю жертв, економічною ізоляцією і міжнародним засудженням, державні телеканали розкручують версію війни, в якій Росія перемагає, Україна перебуває в руїнах, а західні альянси розпадаються на частини.
Однак, як заявила професорка Манчестерського університету, яка вивчала російські ЗМІ для Британського парламенту Віра Тольц, жорсткий контроль Кремля над ЗМІ посилився після вторгнення в Україну. Водночас довіра людей до того, що вони дивляться, падає, чим довше триває війна, і її жорстокі реалії стає все важче приховувати.
Пропагандисти бояться Гааги
- Додамо, що російські пропагандисти все більше усвідомлюють, яка доля чекає на них після перемоги України. Вони розуміють, що внаслідок усіх їхніх дій вони є такою ж невіддільною частиною путінського режиму.
- Так, нещодавно Ольга Скабєєва наголосила на тому, що в Україні треба всіх знищили, аби не платити репарацій та не нести відповідальності за свої злочини. Адже у разі поразки Росії претензії України та світу звучатимуть не лише до їхнього царя.