Фургон с более чем 40 мертвыми мигрантами обнаружили в Техасе

В американском городе Сан-Антонио (штат Техас) обнаружили жуткую находку в одном из грузовиков. Внутри него было 46 мертвых людей.

И местные правоохранители, и городской совет утверждают, что люди в грузовике были мигрантами.

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Погибших обнаружил мужчина, увидевший, что дверь грузовика частично открыта. Открыв дверь, он увидел мертвых людей.

Часть людей были живы

По словам начальника пожарной охраны Сан-Антонио Чарльза Худа, те, кого нашли живыми, были горячими на ощупь и страдали тепловым ударом и истощением. Всего 16 человек – 12 взрослых и четырех детей – госпитализировали в ближайшие медицинские учреждения для дальнейшей помощи.

В прицепе рефрижераторного контейнера не было следов воды, а кондиционер не работал. Чиновники сообщили, что надеются, что те, кого доставили на лечение, поправятся.

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Мэр города заявил, что по состоянию на 28 июня известно о 46 погибших. Все они, вероятно, имели семьи и просто пытались найти лучшую жизнь.

"Это не что иное, как ужасная человеческая трагедия", – сказал мэр Рон Ниренберг.

Местные чиновники заявили, что федеральные власти сейчас расследуют дело. В настоящее время 3 человека находятся под стражей, но неясно, причастны ли они к инциденту.

Подобная трагедия произошла в Британии

Трансграничная контрабанда и торговля людьми были давними проблемами вдоль границы США и Мексики, но смерть 46 человек является ошеломляющей потерей жизни.

Еще в октябре 2019 года Британию всколыхнул жуткий инцидент – в грузовике недалеко от Лондона нашли тела мигрантов. В ночь на 23 октября в трейлере-рефрижераторе, припаркованном в промзоне города Грейс в Эссексе, обнаружили 39 мертвых тел.

Известно, что он прибыл туда на пароме из Бельгии. Скорее всего, люди не выжили во время нелегального путешествия. Правозащитники и следователи предполагают, что история может быть связана с торговлей людьми.

Среди погибших могли быть граждане Вьетнама, путешествовавшие с китайскими паспортами. Предполагается, что в Британию "за новой жизнью" должны были отправиться около 100 человек – все они были жителями беднейших районов Вьетнама.

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