Украинские власти говорили, что делают выбор в пользу европейских ценностей и западного мира, однако строят отношения с Китаем. Об этом в эфире 24 канала сказал инвестиционный банкир Сергей Фурса.
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"Речь идет о свободе и уважении – вещах, на которых базируется европейская цивилизация. И такое предательство будут воспринимать негативно. Заигрывание опасно", – сказал Фурса.
В Китае высокий уровень коррупции
Инвестиционный банкир отметил, что в контексте экономики китайцы любят коррупционные сделки. Даже несмотря на то, что у них за это предусмотрена смертная казнь.
Уровень коррупции очень высок. Это помогает квазигосударственному китайскому бизнесу продвигаться и в Африке, и в Азии. Так же как и в Украине,
– отметил Фурса.
В качестве примера, банкир приводит ситуацию с вакцинами в Украине: "Украинское Министерство здравоохранения во времена Максима Степанова договорилось только с Китаем. Возможно потому, что только Китай согласился на посредника".
Также Фурса добавил, что Украина имеет опыт сотрудничества с китайской корпорацией, когда 8% платежей шли в оффшоры. Поэтому, по его словам, европейский и американский бизнес живет в другом мире, где н продвигают терпимость к коррупции.
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Сотрудничество Украины и Китая: что известно
- Украина и Китай углубляют сотрудничество. Владимир Зеленский в разговоре с Си Цзиньпином отметил, что Украина может стать "мостиком в Европу" для Китая. Результатом общения стала договоренность заключить соглашение о безвизе.
- "Слуги народа" Давид Арахамия и Александр Корниенко поздравили китайских коммунистов с 100-летием партии. Ранее Арахамия говорил, что Украине необходимо перенять опыт Компартии Китая.
- Бывший посол Украины в США Валерий Чалый отметил, что Украине трудно будет найти баланс между конкурентными Китаем и США.
- Украина не поддержала петицию в защиту от геноцида уйгуров в Китае. Член правления Украинской ассоциации китаеведов Алексей Коваль уверен, что Китай не давил на Украину в этом вопросе и не шантажировал вакциной.