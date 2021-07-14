Украинские власти говорили, что делают выбор в пользу европейских ценностей и западного мира, однако строят отношения с Китаем. Об этом в эфире 24 канала сказал инвестиционный банкир Сергей Фурса.

К теме Договорились о безвизе: Зеленский провел первый телефонный разговор с главой Китая Си Цзиньпином

"Речь идет о свободе и уважении – вещах, на которых базируется европейская цивилизация. И такое предательство будут воспринимать негативно. Заигрывание опасно", – сказал Фурса.

В Китае высокий уровень коррупции

Инвестиционный банкир отметил, что в контексте экономики китайцы любят коррупционные сделки. Даже несмотря на то, что у них за это предусмотрена смертная казнь.

Уровень коррупции очень высок. Это помогает квазигосударственному китайскому бизнесу продвигаться и в Африке, и в Азии. Так же как и в Украине,

– отметил Фурса.

В качестве примера, банкир приводит ситуацию с вакцинами в Украине: "Украинское Министерство здравоохранения во времена Максима Степанова договорилось только с Китаем. Возможно потому, что только Китай согласился на посредника".

Также Фурса добавил, что Украина имеет опыт сотрудничества с китайской корпорацией, когда 8% платежей шли в оффшоры. Поэтому, по его словам, европейский и американский бизнес живет в другом мире, где н продвигают терпимость к коррупции.

Сергей Фурса рассказал, чем грозит сотрудничество с Китаем: смотрите видео

Сотрудничество Украины и Китая: что известно