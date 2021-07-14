Українська влада говорила, що робить вибір на користь європейських цінностей та західного світу, проте будує відносини з Китаєм. Про це в ефірі 24 каналу сказав інвестиційний банкір Сергій Фурса.

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"Мовиться про свободу та повагу – речі, на яких базується європейська цивілізація. І таку зраду сприйматимуть негативно. Загравання небезпечне", – сказав Фурса.

У Китаї високий рівень корупції

Інвестиційний банкір зазначив, що в контексті економіки китайці полюбляють корупційні оборудки. Навіть попри те, що у них за це передбачена смертна кара.

Рівень корупції дуже високий. Це допомагає квазідержавному китайському бізнесу просуватися і в Африці, і в Азії. Так само як і в Україні,

– наголосив Фурса.

Як приклад, банкір наводить ситуацію з вакцинами в Україні: "Українське Міністерство охорони здоров'я за часів Максима Степанова домовивилося тільки з Китаєм. Можливо тому, що тільки Китай погодився на посередника".

Також Фурса додав, що Україна має досвід співпраці з китайською корпорацією, коли 8% платежів йшли в офшори. Тому, за його словами, європейський та американський бізнес живе в іншому світі, де не просувають толерування корупції.

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