Ждите до 2024 года, – Фурса советует украинцам не спешить продавать земельные паи

Еще неизвестно, будет ли разрешено продавать землю сельскохозяйственного назначения иностранным инвесторам. Если же это произойдет – гектар будет стоить дороже.

Такое мнение высказал нардеп от "Слуги народа" Данил Гетманцев. Он отметил, что со временем земля будет капитализироваться и стоимость будет увеличиваться.

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Сначала гектар будет стоить примерно 1 – 2 тысячи долларов – все зависит от региона. В то же время через первые 3 – 5 лет цены вырастут минимум вдвое. Крестьяне и экономика страны от этого только выиграют.

"Сейчас нет смысла, разве что вы очень долго ждали и хотите избавиться от земли. Пока на рынке ограниченный круг покупателей, то есть нет возможности у юридических лиц покупать землю, то цена будет ограничена", – отметил инвестиционный банкир Сергей Фурса.

Если можно ждать – ждите минимум до 2024 года,

– подчеркнул он.

Аграриев поддержит государство

Аграриев планируют поддерживать за счет государства, чтобы те смогли конкурировать с крупными агрохолдингами. Для этого расширят программу кредитования "5-7-9%". К слову, уже сейчас почти половина украинцев, которые получают кредиты по этой программе – это именно аграрии.

Сейчас на стадии рассмотрения находится законопроект о создании агентства "Фонд гарантирования кредитов для покупки земли" для малых и средних агропроизводителей. Однако получить кредит смогут не все.

Кредитование банков будет, но ограничено, поскольку есть ограничения на право собственности. Банки будут не уверены, что они будут делать потом с этой землей,

– отметил Фурса.

Чтобы предотвратить теневые операции с землей, в Украине введут госгеопортал, на котором будет информация о каждом земельном или водном ресурсе страны и операции по ним.

Рынок земли в Украине: коротко