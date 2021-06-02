Таку думку висловив нардеп від "Слуги народу" Данило Гетманцев. Він наголосив, що з часом земля буде капіталізуватися і вартість збільшуватиметься.

До теми Дубневичі захопили 120 гектарів землі між Сиховом та об'їзною Львова, – ЗМІ

Спочатку гектар коштуватиме приблизно 1 – 2 тисячі доларів – все залежить від регіону. Водночас за перші 3 – 5 років ціни зростуть щонайменше вдвічі. Селяни та економіка країни від цього тільки виграють.

"Зараз немає сенсу, хіба що ви дуже довго чекали і бажаєте позбутися землі. Допоки на ринку обмежене коло покупців, тобто немає можливості в юридичних осіб купувати землю, то ціна буде обмежена", – зауважив інвестиційний банкір Сергій Фурса.

Якщо можна чекати – чекайте щонайменше до 2024 року,

– наголосив він.

Аграріїв підтримає держава

Аграріїв планують підтримувати коштом держави, аби ті змогли конкурувати з великими агрохолдингами. Для цього розширять програму кредитування "5-7-9%". До слова, вже зараз майже половина українців, які отримують кредити за цією програмою – це саме аграрії.

Нині на стадії розгляду перебуває законопроєкт про створення агентства "Фонд гарантування кредитів для купівлі землі" для малих і середніх агровиробників. Проте отримати кредит зможуть не всі.

Кредитування банків буде, але обмежене, оскільки є обмеження на право власності. Банки будуть не впевнені, що вони будуть робити потім з цією землею,

– зазначив Фурса.

Аби запобігти тіньовим операція із землею, в Україні запровадять держгеопортал, на якому буде інформація про кожен земельний чи водний ресурс країни та операції щодо них.

Ринок землі в Україні: коротко