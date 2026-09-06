Для американской делегации подготовили футболки с надписью "Киевский режим". Об этом сообщает корреспондентка 24 Канала.

Как в Киеве переиграли российскую пропаганду?

Глава фракции "Слуга народа" и участник переговоров Давид Арахамия вышел на переговоры в черной футболке с надписью "Киевский режим".



Арахамия в футболке "Киевский режим" / Фото 24 Канала

В качестве подарка такие же футболки подготовили и для американцев. Неизвестно, приняли ли Кушнер и Виткофф такие сувениры. Впрочем, корреспондентка 24 Канала София Назаренко, находящаяся на месте событий, подчеркнула позитивный тон встречи – "американцы улыбаются".

Следует отметить, что российские власти и пропаганда используют нарратив о "киевском режиме", чтобы делегитимизировать законно избранную власть Украины, дегуманизировать руководство страны и оправдать свою военную агрессию в глазах собственного населения и международного сообщества. В то же время этот термин является элементом информационно-психологических операций.

В свою очередь, украинские власти отнеслись с иронией к этому пропагандистскому ярлыку, а также, очевидно, продемонстрировали американским представителям, что концепция так называемого "киевского режима" – это чистая выдумка россиян.

Что говорили Виткофф и Кушнер?

Стив Виткофф поблагодарил президента Зеленского за гостеприимство и назвал визит в Украину успешным. Он отметил, что вместе с Джаредом Кушнером провел важные и содержательные переговоры, результаты которых дают основания для оптимизма.

По его словам, американская команда готова и в дальнейшем работать над этим вопросом столько , сколько потребуется.

Джаред Кушнер отметил стойкость, мужество и изобретательность украинцев, которые помогают стране выстоять в войне и продолжать ее восстановление. Кушнер подчеркнул, что именно такую Украину хочет видеть Дональд Трамп. Так, президент США настроен завершить войну, остановить гибель людей и принести облегчение украинским семьям.