Зеленский подготовил для американской делегации футболки с надписью "Киевский режим"
Процесс мирных переговоров активизировался, когда 6 сентября в Украину впервые прибыли специальные представители Дональда Трампа – Стив Виткофф и Джаред Кушнер. Киев не оставил иностранных гостей без оригинального подарка.
Для американской делегации подготовили футболки с надписью "Киевский режим". Об этом сообщает корреспондентка 24 Канала.
Как в Киеве переиграли российскую пропаганду?
Глава фракции "Слуга народа" и участник переговоров Давид Арахамия вышел на переговоры в черной футболке с надписью "Киевский режим".
Арахамия в футболке "Киевский режим" / Фото 24 Канала
В качестве подарка такие же футболки подготовили и для американцев. Неизвестно, приняли ли Кушнер и Виткофф такие сувениры. Впрочем, корреспондентка 24 Канала София Назаренко, находящаяся на месте событий, подчеркнула позитивный тон встречи – "американцы улыбаются".
Следует отметить, что российские власти и пропаганда используют нарратив о "киевском режиме", чтобы делегитимизировать законно избранную власть Украины, дегуманизировать руководство страны и оправдать свою военную агрессию в глазах собственного населения и международного сообщества. В то же время этот термин является элементом информационно-психологических операций.
В свою очередь, украинские власти отнеслись с иронией к этому пропагандистскому ярлыку, а также, очевидно, продемонстрировали американским представителям, что концепция так называемого "киевского режима" – это чистая выдумка россиян.
Что говорили Виткофф и Кушнер?
Стив Виткофф поблагодарил президента Зеленского за гостеприимство и назвал визит в Украину успешным. Он отметил, что вместе с Джаредом Кушнером провел важные и содержательные переговоры, результаты которых дают основания для оптимизма.
По его словам, американская команда готова и в дальнейшем работать над этим вопросом столько , сколько потребуется.
Джаред Кушнер отметил стойкость, мужество и изобретательность украинцев, которые помогают стране выстоять в войне и продолжать ее восстановление. Кушнер подчеркнул, что именно такую Украину хочет видеть Дональд Трамп. Так, президент США настроен завершить войну, остановить гибель людей и принести облегчение украинским семьям.