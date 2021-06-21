Футбольные войны: Украина и Россия на Евро-2020

21 июня – последний день, когда сборные Украины и России гарантированно сыграют на чемпионате Европы по футболу. Дальнейшее участие украинцев и россиян в Евро-2020 зависит от спортивного мастерства и везения.

Причем трудно сказать, что обрадует украинскую публику больше: успех собственной сборной или провал северного соседа. Противостояние Киева и Москвы стало одной из самых ярких примет нынешнего футбольного турнира. Тут и болезненная реакция России на украинскую форму с аннексированным Крымом, и злорадные шутки о поражении РФ в матче с Бельгией, и российское возмущение из-за традиционной кричалки про Путина.

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Спорт и политика связаны неразрывно

Кто-то сетует на политизацию спортивного мероприятия, но это недовольство выглядит нелепо. Спорт и политика неразрывно связаны друг с другом, а футбол всегда выступал своеобразным зеркалом, в котором отражались межгосударственные и межнациональные противоречия.

Так было в 1950-х годах, когда югославский лидер Тито считался в Москве "предателем", "фашистом" и "наймитом империализма". Во время летней Олимпиады в Хельсинки советской сборной пришлось дважды встретиться с ненавистными югославами. И если первый матч завершился ничьей, то во втором советские футболисты потерпели поражение.

Суровое наказание последовало незамедлительно: "За провал команды на Олимпийских играх, за серьезный ущерб, нанесенный престижу советского спорта команду ЦДСА с розыгрыша первенства СССР снять и расформировать".

Так было в 1960-х годах, когда сборная Гондураса проиграла команде Сальвадора в матчах плей-офф отборочного этапа чемпионата мира по футболу. Ликование одних и негодование других обострило многолетние дрязги между двумя соседними странами. Последовал разрыв дипломатические отношений, а затем и боевые действия с применением авиации и танков. "Футбольная война" (Guerra del Fútbol) продолжалась недолго – 6 июльских дней 1969 года – но унесла несколько тысяч жизней и нанесла большой экономический ущерб и Гондурасу, и Сальвадору.

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Футбольно-политические противостояния в Европе

В Европе футбольно-политические страсти бушевали еще несколько десятилетий назад. Прелюдией к распаду Югославии считается так называемый матч ненависти, состоявшийся на стадионе "Максимир" в Загребе в мае 1990 года.



"Матч ненависти", состоявшийся на стадионе "Максимир" / Фото AP

Встреча загребского "Динамо" с белградской "Црвеной звездой" обнажила взаимную неприязнь, накопившуюся между сербами и хорватами. Футбольная игра переросла в массовое побоище с десятками избитых и отравленных слезоточивым газом. А хорватский капитан Звонимир Бобан, ударивший полицейского и дисквалифицированный югославской федерациий футбола, стал считаться национальным героем.

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Массовыми беспорядками обернулся и товарищеский матч между ирландцами и англичанами на дублинском стадионе "Лэнсдаун Роуд" в феврале 1995 года. На фоне продолжавшегося кровопролития в Северной Ирландии с товариществом явно не сложилось. Началось с того, что ирландские фанаты освистали британский гимн God Save The Queen, а в ответ был освистан гимн Ирландии. После незасчитанного английского гола британские ультрас перешли к действию и завязалась драка. Игру пришлось приостановить, а затем и вовсе отменить.

Однако сербско-хорватский или англо-ирландский конфликты – это уже затянувшиеся раны, а незаживающая рана Крыма и Донбасса продолжает кровоточить. И в обозримом будущем любое спортивное состязание с участием украинцев и россиян обречено быть зеркалом, отражающим объективную реальность: даже если часть аполитичных болельщиков пытается от этой реальности спрятаться.