В заявлении министры финансов "Большой семерки" отметили, что наращивание армии России у границ Украины вызывает серьезное беспокойство. Они подчеркнули готовность G7 действовать быстро и решительно, чтобы поддержать украинскую экономику и усилия по определению дипломатического пути к деэскалации.
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G7 готовы коллективно ввести санкции
Согласно заявлению министров финансов, в G7 едины в решимости защищать суверенитет, территориальную целостность, а также экономическую и финансовую стабильность Украины.
В "Большой семерке" считают непосредственным приоритетом поддержку усилий по деэскалации ситуации. Любая дальнейшая военная агрессия России против Украины будет встречаться "быстрым, скоординированным и силовым ответом".
Мы готовы коллективно ввести экономические и финансовые санкции, которые будут иметь масштабные и немедленные последствия для российской экономики,
– говорится в заявлении министров финансов.
В то же время в G7 будут продолжать следить за ситуацией и готовы в случае необходимости действовать четко, скоординировано и в кратчайшие сроки с дальнейшей экономической и финансовой поддержкой для Украины.
Санкции против России: коротко
- Санкции Евросоюза и США способны нанести непоправимый ущерб экономике России, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
- В то же время в Соединенных Штатах убеждают, что Китай не сможет помочь России ощутимо смягчить удар от санкций Запада, в частности из-за переориентации российского рынка.
- О санкциях в случае вторжения России заявили и в Великобритании. 10 февраля там одобрили самые жесткие санкции против России за новую агрессию.
- Кроме того, США готовы ввести санкции к окружению Владимира Путина. Сенат согласовывает соответствующий законопроект.
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