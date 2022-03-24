G7 может стать "Большой семеркой миротворцев": какие шаги для этого предлагает Зеленский
Президент Владимир Зеленский предлагает представителям "Большой семерки" символически стать "Большой семеркой миротворцев". Для этого следует прекратить войну России против Украины.
Об этом Президент Владимир Зеленский заявил во время обращения к G7, передает 24 канал.
Важно Россия думала, что все им сойдет с рук, – Зеленский о диалогах с агрессором
Он поблагодарил представителей G7 за то, что они помогают Украине бороться против российских оккупантов. Совместными усилиями
Я благодарен тем из вас, кто старается на все сто процентов, чтобы остановить эту войну. Я верю, что мы сможем это сделать. Мы сможем сделать вашу G7 не просто "Большой семеркой", а "Большой семеркой миротворцев", – заявил Владимир Зеленский.
Два шага, которые помогут прекратить войну
По словам Президента, нужно два шага от G7, чтобы прекратить войну. "Большой семерке миротворцев" нужно сделать следующее:
- Еженедельно ужесточать санкции против России, пока она не остановится "и не вернет нам мир".
- Участвовать в создании новой системы гарантий безопасности для Украины.
"Реальных гарантий. Действенных. Таких, которые могут остановить любого агрессора за 24 часа", – добавил Президент.
К теме – что еще говорил президент к G7: смотрите видео