Про це Президент Володимир Зеленський заявив під час звернення до G7, передає 24 канал.

Важливо Росія думала, що все їм зійде з рук, – Зеленський про діалоги з агресором

Він подякував представникам G7 за те, що вони допомагають Україні боротися проти російських окупантів. Спільними зусиллями

Я вдячний тим з вас, хто старається на всі сто відсотків, щоб зупинити цю війну. Я вірю, ми зможемо це зробити. Ми зможемо зробити вашу Групу семи не просто "Великою сімкою", а "Великою сімкою миротворців", – заявив Володимир Зеленський.

Два кроки, які допоможуть припинити війну

За словами Президента, потрібно два кроки від G7, щоб припинити війну. "Великій сімці миротворців" потрібно зробити таке:

Щотижнево посилювати санкції проти Росії, поки вона не зупиниться "і не поверне нам мир".

посилювати санкції проти Росії, поки вона не зупиниться "і не поверне нам мир". Взяти участь у створенні нової системи гарантій безпеки для України.

"Реальних гарантій. Дієвих. Таких, які можуть зупинити будь-якого агресора за 24 години", – додав Президент.

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