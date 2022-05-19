Эта сумма необходима для функционирования Украины в мае, июне и июле

Выделение для Украины 18,4 миллиардов долларов было согласовано 19 мая на встрече стран "Большой семерки" и международных финансовых институтов.

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Страны G7 выделят 18,4 миллиарда долларов в виде трансфертов и ссуд. Сообщается, что эта сумма необходима для работы Украины в мае, июне и июле.

Мы мобилизовали 18,4 миллиарда долларов бюджетной поддержки, в том числе 9,2 миллиарда долларов, объявленных накануне Петерсбергской встречи, чтобы помочь Украине закрыть дефицит финансирования и продолжить обеспечение предоставления базовых услуг украинскому народу,

– заявляют министры финансов и управляющие центральных банков G7 в проекте документа.

Следует отметить, что страны G7 решили увеличить сумму помощи, ведь недавно речь шла о 15 миллиардах долларов помощи для Украины.

Сообщалось, что значительная часть этих средств будет предоставлена в форме грантов, поэтому Украине не придется ничего возвращать.

Заметим, что из-за войны Украина не может самостоятельно обеспечить необходимые средства в бюджет из-за существенного падения налоговых и неналоговых поступлений.

Какую еще помощь получит Украина

Ранее помощь Украине анонсировали в Европейском Союзе и правительстве Великобритании. Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен объявила о намерении выделить Украине новую макрофинансовую помощь в размере 9 миллиардов евро.

В то же время, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что его страна предоставит Украине военную помощь в размере 1,3 миллиарда фунтов стерлингов. Украина получит от Британии артиллерию большой дальности, ракеты берег-корабль, а также беспилотные дроны.

19 мая пришли положительные новости из Соединенных Штатов Америки. Сенат Конгресса США окончательно одобрил решение о выделении Украине 40 миллиардов долларов помощи. Инициативу отправили на подпись президенту США Джо Байдену.

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