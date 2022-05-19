Ця сума необхідна для функціонування України у травні, червні та липні

Виділення для України 18,4 мільярда доларів було погоджено 19 травня на зустрічі країн "Великої сімки" та міжнародних фінансових інституцій.

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Країни G7 виділять 18,4 мільярда доларів у вигляді трансфертів та позик. Повідомляється, що ця сума необхідна для функціонування України у травні, червні та липні.

Ми мобілізували 18,4 мільярда доларів бюджетної підтримки, зокрема, 9,2 мільярда доларів, оголошених напередодні Петерсберзької зустрічі, щоб допомогти Україні закрити дефіцит фінансування та продовжити забезпечення надання базових послуг українському народу,

– заявляють міністри фінансів і керівники центральних банків G7 у проєкті документа.

Слід зауважити, що країни G7 вирішили збільшити суму допомоги, адже нещодавно йшлося про 15 мільярдів доларів допомоги для України.

Повідомлялося про те, що значна частина цих коштів буде надана у формі грантів, тому Україні не доведеться нічого повертати.

Зауважимо, що через війну Україна не може самостійно забезпечити необхідні кошти до бюджету через суттєве падіння податкових та неподаткових надходжень.

Яку ще допомогу отримає Україна

Раніше допомогу Україні анонсували в Європейському Союзі та уряді Великої Британії. Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн оголосила про намір виділити Україні нову макрофінансову допомогу у розмірі 9 мільярдів євро.

Водночас прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон заявив, що його країна надасть Україні військову допомогу у розмірі 1,3 мільярда фунтів стерлінгів. Україна отримає від Британії артилерію великої дальності, ракети берег-корабель, а також безпілотні дрони.

19 травня надійшли позитивні новини зі Сполучених Штатів Америки. Сенат Конгресу США остаточно схвалив рішення про виділення Україні 40 мільярдів доларів допомоги. Ініціативу відправили на підпис президенту США Джо Байдену.

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