Так, министры "Группы семи" готовят 2 заявления относительно действий Кремля. Об этом пишут в итальянской газете La Repubblica.
Важно Страны G7 обсудили угрозу России и пришли к согласию по ее наказанию, – Bloomberg
О каких заявлениях говорится
По информации СМИ, представители G7 опубликуют второе подписанное заявление. Оно будет отдельным от того, с которым выступит председатель встречи.
Страны Большой семерки пришли к единой позиции по подходу к Москве и действиям, направленным на "настоящее сдерживание". Есть слухи и о санкциях. Однако их введут только в случае масштабного вторжения в Украину.
Однако, как отмечает издание, в итоговом коммюнике не будет подробно указано, какие санкции могут применить против Москвы. Для таких действий требуется единодушие. Подчеркнули, что важна и позиция Германии, упомянув о ситуации с "Северным потоком-2".
Что этому предшествовало
- Украинская разведка в ноябре заявила, что недалеко от границы Украины находятся более 94 тысяч российских военных, которые могут пойти в наступление уже в январе – феврале 2022 года.
- На фоне таких угроз президент США Джо Байден провел видеовстречу с кремлевским лидером Владимиром Путиным. После этого Байден позвонил президенту Владимиру Зеленскому.
- По данным Пентагона, после разговора Джо Байдена с Владимиром Путиным деэскалация, на которую рассчитывали, не началась.
- По информации СМИ, президент США предостерег своего российского коллегу от вторжения в Украину. Американский лидер подчеркнул, что это будет иметь серьезные последствия для Москвы.
- Международное сообщество угрожает России в случае обострения агрессии суровыми санкциями. В частности, Москву могут отключить от международной банковской системы SWIFT.
Путин на встрече с Байденом не достал из колоды украинскую карту, Измены и победы – смотрите видео: