Так, міністри "групи семи" готують 2 заяви щодо дій Кремля. Про це пишуть в італійській газеті La Repubblica.
Важливо Країни G7 обговорили загрозу Росії й дійшли згоди щодо її покарання, – Bloomberg
Про які заяви мовиться
За інформацією ЗМІ, представники G7 опублікують другу підписану заяву. Вона буде окремою від тої, з якою виступить голова зустрічі.
Країни Великої сімки дійшли єдиної позиції щодо підходу до Москви та дій, спрямованих на "справжнє стримування". Є чутки й про санкції. Однак їх введуть лише в у разі масштабного вторгнення в Україну.
Однак, як зазначає видання, у підсумковому комюніке не буде докладно зазначено, які санкції можуть застосувати проти Москви. Для таких дій потрібна одностайність. Наголосили, що важлива і позиція Німеччини, згадавши про ситуацію з "Північним потоком-2".
Що цьому передувало
- Українська розвідка в листопаді заявила, що неподалік кордону України перебувають понад 94 тисячі російських військових, які можуть піти у наступ вже у січні – лютому 2022 року.
- На тлі таких загроз президент США Джо Байден провів відеозустріч із кремлівським лідером Володимиром Путіним. Після цього Байден подзвонив президенту Володимиру Зеленському.
- За даними Пентагону, після розмови Джо Байдена з Володимиром Путіним деескалація, на яку розраховували, не почалася.
- За інформацією ЗМІ, президент США застеріг свого російського колегу від вторгнення до України. Американський лідер наголосив, що це матиме серйозні наслідки для Москви.
- Міжнародна спільнота погрожує Росії у випадку загострення агресії суровими санкціями. Зокрема, Москву можуть відключити від міжнародної банківської системи SWIFT.
Путін на зустрічі з Байденом не дістав із колоди українську карту, Зради та перемоги – дивіться відео: