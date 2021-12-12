Мовиться про те, що саме Росія зазнає серйозних втрат, якщо введе війська на територію України. Щонайменше, так пишуть в американському виданні з посиланням на джерело у владі США.

На тому ж заході У Великій Британії заявили про необхідність пошуку альтернативи газу з Росії

На G7 погодилися, що санкції проти Росії слід швидко вводити в разі її нападу на Україну

У виданні пишуть, що на зустрічі міністрів закордонних справ "Великої сімки" у Ліверпулі обговорювали питання України та можливої агресії проти неї Росії. І, мовляв, позиції членів G7 відповідали публічній позиції президента США Джо Байдена.

Білий дім публічно не викладав конкретні потенційні санкції проти Росії, але заявляв, що такі є у планах, якщо Кремль наважиться на відкриту агресію. І що їх втілять дуже швидко.

З цим усім погодилися на G7. Це на умовах анонімності підтвердив журналістам представник Держдепу, який брав участь у переговорах за закритими дверима.

Чому на G7 говорили про Україну

Накопичення Росією військ і військової техніки на кордоні з Україною породило певні страхи перед масштабною війною і в Європі, і у США. Тому це питання було й на порядку денному G7.

Зауважимо, розвідка США припустила, що Кремль підготував план наступу на Україну вже на початок 2022 року, а участь у ньому можуть взяти приблизно 175 тисяч військовослужбовців.

а участь у ньому можуть взяти приблизно 175 тисяч військовослужбовців. Президент США Джо Байден вже попередив Росію про "руйнівні" економічні санкції, якщо та нападе на Україну, а проте й заявив, що війська США та НАТО на українські території не надсилатимуть.

Зверніть увагу: Україна не була єдиною темою на саміті G7. Там говорили про виклики з Китаю, ядерні загрози з Ірану тощо.

Пів року тому G7 також вимагала у Росії відведення військ від України: передивіться відео