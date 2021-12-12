Мовиться про те, що саме Росія зазнає серйозних втрат, якщо введе війська на територію України. Щонайменше, так пишуть в американському виданні з посиланням на джерело у владі США.
На тому ж заході У Великій Британії заявили про необхідність пошуку альтернативи газу з Росії
На G7 погодилися, що санкції проти Росії слід швидко вводити в разі її нападу на Україну
У виданні пишуть, що на зустрічі міністрів закордонних справ "Великої сімки" у Ліверпулі обговорювали питання України та можливої агресії проти неї Росії. І, мовляв, позиції членів G7 відповідали публічній позиції президента США Джо Байдена.
- Білий дім публічно не викладав конкретні потенційні санкції проти Росії, але заявляв, що такі є у планах, якщо Кремль наважиться на відкриту агресію. І що їх втілять дуже швидко.
- З цим усім погодилися на G7. Це на умовах анонімності підтвердив журналістам представник Держдепу, який брав участь у переговорах за закритими дверима.
Чому на G7 говорили про Україну
Накопичення Росією військ і військової техніки на кордоні з Україною породило певні страхи перед масштабною війною і в Європі, і у США. Тому це питання було й на порядку денному G7.
- Зауважимо, розвідка США припустила, що Кремль підготував план наступу на Україну вже на початок 2022 року, а участь у ньому можуть взяти приблизно 175 тисяч військовослужбовців.
- Президент США Джо Байден вже попередив Росію про "руйнівні" економічні санкції, якщо та нападе на Україну, а проте й заявив, що війська США та НАТО на українські території не надсилатимуть.
Пів року тому G7 також вимагала у Росії відведення військ від України: передивіться відео