G7 проведет встречу из-за вторжения России в Украину

"Большая семерка" соберется на заседание из-за вторжения России на украинскую территорию. Встреча состоится уже 16 марта днем.

Об этом сообщили в Министерстве финансов Японии. Пока не уточнили, будет ли это встреча между финансовыми представителями G7 или другими.

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G7 одобрили отмену для России привилегированного статуса в торговле

Ранее "Большая семерка" поддержала санкции против России. Лидеры страны одобрили отмену для Москвы привилегированного статуса в торговле. Теперь каждая страна будет действовать в соответствии со своими национальными интересами.

Благодаря лишению России привилегированного статуса можно говорить о повышении тарифов на российские товары. Некоторые наименования могут вообще ограничить импорт.

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