Про це повідомили в Міністерстві фінансів Японії. Наразі не уточнили, чи це буде зустріч між фінансовими представниками G7, чи іншими.

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G7 схвалили скасування для Росії привілейованого статусу в торгівлі

Раніше "Велика сімка" підтримала санкції проти Росії. Лідери країни схвалили скасування для Москви привілейованого статусу в торгівлі. Відтепер кожна країна діятиме відповідно до своїх національних інтересів.

Завдяки позбавленню Росії привілейованого статусу можна говорити про підвищення тарифів на російські товари. Деякі найменування можуть взагалі обмежити для імпорту.

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