Гаага постановила, что Грузия в 2008 вела оборонительную войну: выдали ордер на арест россиян

Главный прокурор Международного уголовного суда в Гааге Карим Хан потребовал ареста трех должностных лиц сепаратистского региона Грузии Южной Осетии, которые совершали военные преступления во время российско-грузинской войны в 2008 году.

Непродолжительная война 2008 года привела к вторжению России в Грузию и выводу Южной Осетии и Абхазии из-под контроля Тбилиси.

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Позже Россия заявила, что считает эти два региона независимыми государствами, чего не поддержало ни одно другое государство в мире.

Потому прокурор Карим Хан 10 марта попросил судей выдать ордера на арест.

Мое ходатайство по поводу этих ордеров на арест напрямую касается незаконного содержания под стражей, жестокого обращения, захвата заложников и последующего незаконного перемещения гражданских лиц из числа этнических грузин в контексте оккупации РФ,

– говорится в заявлении Хана.

Эту информацию подтвердил и бывший президент Грузии Михаил Саакашвили в фейсбуке.

"Случилась очень большая историческая история – Международный уголовный суд в Гааге полностью оправдал нас – "грузинская сторона защищала и действовала по всем правилам войны". Он обвинил российскую сторону в военных преступлениях и выдал ордер на арест трех этнических осетинских граждан России", – написал Саакашвили.

Он также обратился ко всем грузинам – "сколько вам придется ждать, чтобы автор такой победы в моем лице сейчас находился в грузинской тюрьме".

Добавим, что Россия не ратифицировала Римский устав, по которому работает Международный уголовный суд в Гааге, а поскольку Россия фактически де-факто контролирует Южную Осетию, она вряд ли передаст этих лиц в суд.

К слову, российские убийцы пятнадцатый день полномасштабно атакуют Украину. В наше государство прибывают добровольцы из Грузии, чтобы сопротивляться. Видео с грузинскими военными – смотрите здесь.

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