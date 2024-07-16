Со второго раза: Макрон принял отставку премьера Атталя

Президент Франции все же принял отставку премьера и всех министров. Правительство Габриэля Атталя будет продолжать исполнять обязанности до назначения нового.

Отставку премьера Эммануэль Макрон принял 16 июля. Ранее президент попросил Габриэля Атталя пока остаться на посту, чтобы "обеспечить стабильность в стране".

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Отставка Габриэля Атталя

Правительство Атталя будет исполнять обязанности до назначения преемника.

Чтобы этот период завершился как можно быстрее, республиканские силы должны работать вместе, чтобы создать единый фронт вокруг проект и решений, которые будут в пользу французского народа,

– заявил Макрон.

Кстати, Габриэль Атталь подал в отставку еще 8 июля, сразу после результатов второго тура парламентских выборов, на которых коалиция Макрона заняла второе место, получив только 168 мест.

Сначала президент не принял отставку, попросив Атталя не покидать эту должность "временно", чтобы "обеспечить стабильность страны".

Накануне Атталь заявил, что подаст в отставку согласно французской политической традиции. В то же время отмечал, что готов исполнять обязанности премьера, если президент примет соответствующее решение.