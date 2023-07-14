Получила деньги и "кинула": гадалка и адвокат выманили у клиента более 300 тысяч долларов США

Правоохранители разоблачили гадалку из Тернопольщины и адвоката из Киева на подстрекательстве к предоставлению взятки и завладении сумасшедшей суммой денег от одного из клиентов. Им обоим на Буковине сообщили о подозрении.

Таким щедрым клиентом оказался фигурант уголовного производства, зарегистрированного по фактам хищения и легализации более 15 миллионов гривен бюджетных средств. С помощью гадалки он хотел помочь и себе, и своему родственнику.

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Не эзотерические услуги ворожки

Следствие установило, что гадалка, которая является жительницей Тернопольщины, пообещала мужчине решить вопрос прекращения в отношении него уголовного преследования. Однако для этого она хотела обратиться отнюдь не к духам или другим потусторонним силам, а к влиятельным людям.

Конечно, за такую услугу не из прайса гадалка требовала соответствующие деньги. Как сообщили в Офисе генпрокурора, с января по май этого года женщина совместно с другими лицами получила от мужчины 300 тысяч долларов США.

Однако за все это время ни гадалка, ни другие лица никаких договоренностей не выполнили.

Кроме того, за советом подозреваемой мужчина обратился и к столичному адвокату, чтобы помочь своему родственнику, тоже фигурирующему в деле по легализации бюджетных средств, избежать уголовной ответственности. Тот предложил сделать это в обход закона за взятку.

Защитник побудил мужчину предоставить следователю 10 000 долларов США. При этом заверил, что лично передаст средства правоохранителям,

– сообщили в Офисе генпрокурора.

Когда адвокат получил оговоренную сумму, его задержали правоохранители.

"Наворожила" себе и сообщникам до 12 лет тюрьмы

Сегодня при процессуальном руководстве Черновицкой облпрокуратуры и горе-гадалке, и адвокату сообщили о подозрении в мошенничестве и подстрекательстве к предоставлению неправомерной выгоды. Своими действиями они нарушили:

часть 4 статьи 190 УКУ "Мошенничество",

часть 4 статьи 27,

часть 3 статьи 369 "Предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу".

Заметим, что из-за таких действий женщины и совета адвоката подозреваемые могут оказаться за решеткой на длительный срок. Согласно Уголовному кодексу Украины подозреваемых могут лишить свободы сроком до 12 лет.

Пока же продолжаются следственные действия. Правоохранители устанавливают других причастных к совершению правонарушений лиц. Досудебное расследование и оперативное сопровождение проводит Нацполиция.