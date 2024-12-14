Правоохранители уже начали расследование инцидента. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на МВД Грузии.

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Что известно о трагедии в грузинском Гадаури

По данным МВД Грузии, в Гудаури были обнаружены тела 11 иностранцев и 1 гражданина Грузии. Предполагается, что погибшие люди – это работники индийского ресторана, где их и нашли правоохранители.

Грузинская полиция сообщила, что на телах жертв нет внешних признаков насилия. Предварительные результаты расследования указывают на то, что в закрытом помещении возле спален, был установлен генератор, который, вероятно, был включен накануне из-за отключения электроэнергии в ресторане.

Сейчас на месте работают эксперты-криминалисты, которые проводят расследование и опрашивают свидетелей. Для установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза.

Грузинские правоохранители также возбудили уголовное дело по статье 116 Уголовного кодекса Грузии "Причинение смерти по неосторожности".