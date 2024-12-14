Правоохоронці вже почали розслідування інциденту. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на МВС Грузії.

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Що відомо про трагедію у грузинському Гадаурі

За даними МВС Грузії, в Гудаурі було виявлено тіла 11 іноземців та 1 громадянина Грузії. Передбачається, що загиблі люди – це працівники індійського ресторану, де їх і знайшли правоохоронці.

Грузинська поліція повідомила, що на тілах жертв немає зовнішніх ознак насильства. Попередні результати розслідування вказують на те, що в закритому приміщенні біля спалень, був встановлений генератор, який, ймовірно, був увімкнений напередодні через відключення електроенергії в ресторані.

Наразі на місці працюють експерти-криміналісти, які проводять розслідування та опитують свідків. Для встановлення точної причини смерті призначена судово-медична експертиза.

Грузинські правоохоронці також порушили кримінальну справу за статтею 116 Кримінального кодексу Грузії "Заподіяння смерті з необережності".